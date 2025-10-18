Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка одержала победу в конкурсе «Женщина Вселенной»

Россиянка из Ижевска, Алина Денисова, стала победительницей международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2025» (Woman Universe 2025), финал которого прошел в Южной Корее. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Россиянка из Ижевска, Алина Денисова, стала победительницей международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2025» (Woman Universe 2025), финал которого прошел в Южной Корее. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Читать далее.