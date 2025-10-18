Neptune Energy обнаружила в Германии крупнейшее месторождение лития

Планируется использовать новый способ добычи. Специалисты будут поднимать термальную воду на поверхность с помощью насоса. Из воды будут извлекать литий, а потом воду вернут обратно под землю. Если проект будет успешным, то с 2025 по 2042 год Германия получит около 6,4 млрд евро и порядка 1,5 тыс. рабочих мест.