В подмосковном поселке Развилка открыли обновленный сквер

В этом году в Ленинском округе также обновили сквер в поселке Измайлово и построили новый скейт-парк на территории центрального парка города Видное. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 2025 году в регионе запланировано благоустройство 134 общественных территорий.