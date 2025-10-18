В подмосковном поселке Развилка открыли обновленный сквер

Сквер в поселке Развилка Ленинского городского округа Подмосковья открыли после благоустройства в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Завершили работы по созданию сквера, расположенного между домами 43 и 45 в Развилке. Ключевым элементом обновленного сквера стали две параллельные аллеи, выложенные тротуарной плиткой с оригинальным геометрическим рисунком», — отметил глава муниципалитета Станислав Каторов в своем Telegram-канале.
На территории общественного пространства также установили теннисные столы, скамейки, урны и малые архитектурные формы.
В этом году в Ленинском округе также обновили сквер в поселке Измайлово и построили новый скейт-парк на территории центрального парка города Видное. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 2025 году в регионе запланировано благоустройство 134 общественных территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.