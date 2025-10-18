Более 29 тыс. школьников Дона стали участниками «Урока занятости»

Урок провели специалисты службы занятости населения совместно с общеобразовательными организациями области для школьников 9−11 классов. Для ребят организовали деловые игры, профориентационные экскурсии на предприятия, встречи с работодателями, профтестирование и другие мероприятия. Школьники узнали о востребованных профессиях как в своем муниципальном образовании, так и в целом в Ростовской области, об образовательных организациях, ведущих подготовку по востребованным профессиям на рынке труда.