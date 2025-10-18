Более 29 тыс. школьников Дона стали участниками «Урока занятости»

Участниками традиционного ежегодного «Урока занятости» в Ростовской области стали более 29 тыс. школьников. Это соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Урок провели специалисты службы занятости населения совместно с общеобразовательными организациями области для школьников 9−11 классов. Для ребят организовали деловые игры, профориентационные экскурсии на предприятия, встречи с работодателями, профтестирование и другие мероприятия. Школьники узнали о востребованных профессиях как в своем муниципальном образовании, так и в целом в Ростовской области, об образовательных организациях, ведущих подготовку по востребованным профессиям на рынке труда.
«Такие профориентационные мероприятия — это отличная возможность для ребят познакомиться с различными профессиями и сделать первые шаги к выбору будущего профессионального пути. Особый интерес ребята проявили к профтурам на предприятия области, где у них была возможность сделать что-то своими руками, почувствовать себя в роли того или иного специалиста», — сообщил руководитель управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
В городе Зверево специалисты центра занятости населения организовали экскурсию в «Шахтоуправление Обуховская». Ребята познакомились с историей предприятия, работой служб и цехов, узнали, как добывают уголь глубоко под землей, увидели помещения, где происходит процесс добычи ископаемого. Школьники Ростова-на-Дону посетили Ростовский государственный университет путей сообщения, побывали на швейной фабрике «Элис Фэшн Рус», на Ростовском электровозоремонтном заводе — филиале «Желдорреммаш».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.