«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ

Для достижения Овечкину осталось забить два гола.

Источник: Аргументы и факты

«Вашингтон» проведет перед одной из домашних игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) церемонию в честь 900 голов и 1 500 сыгранных матчей капитана и нападающего команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

До достижения отметки в 900 голов 40-летнему Овечкину осталось забросить две шайбы. До цифры в 1500 матчей ему необходимо сыграть четыре игры.

«“Вашингтон” проведет специальную предматчевую церемонию на одной из наших предстоящих игр, чтобы отметить достижения Овечкина — 900 голов и 1 500 матчей за карьеру», — подчеркнули в клубе.

Ранее стало известно, что Овечкин занял седьмое место в рейтинге НХЛ по очкам в гостевых матчах.