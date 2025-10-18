«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ

«Вашингтон» проведет перед одной из домашних игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) церемонию в честь 900 голов и 1 500 сыгранных матчей капитана и нападающего команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.