В Молдове холодает, но зато синоптики отменили дожди: Ночью температура воздуха минусовая, но уже совсем скоро нам обещают очередное бабье лето до +20 градусов

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове заметно холодает: ночи уже с лёгким минусом, днём воздух прогревается всего до +7…+9 °C, но зато синоптики отменили дожди — впереди сухие и относительно спокойные дни. Осень прочно вступила в свои права: утренние туманы, прохладные рассветы и короткие дни создают атмосферу ожидания тепла.

Однако не всё так мрачно — метеорологи обещают скорое возвращение бабьего лета: уже через несколько дней температура снова поднимется до +18…+20 °C, и Молдову ждёт короткое, но приятное потепление под ярким осенним солнцем.

Впрочем, смотрите сами.

Погода в Молдове.