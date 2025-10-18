Больница города Ишимбай в Башкирии получила новое оборудование

Новое оборудование поступило в Ишимбайскую центральную районную больницу Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Для медучреждения приобрели два велоэргометра. Тренажеры предназначены для проведения физической нагрузки, они способствуют восстановлению опорно-двигательного аппарата, а также нормализуют работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.
Велоэргометры обеспечивают пациентам возможность проводить занятия под контролем медицинского персонала, что позволяет адаптировать нагрузку в зависимости от индивидуальных потребностей. Использование этих тренажеров особенно важно для реабилитации людей, перенесших операции или травмы, а также для пациентов с хроническими заболеваниями.
В дальнейшем в больнице планируют расширить программу реабилитации и внедрить новые методики, что позволит еще более эффективно помогать пациентам восстанавливать здоровье.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.