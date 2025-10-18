BI: генерал армии США Тейлор использует ИИ для принятия военных решений

Командующий 8-й армией США в Южной Корее генерал-майор Уильям «Хэнк» Тейлор использует искусственный интеллект для принятия военных решений, пишет Business Insider.
«Командующий армией США в Южной Корее рассказал, что экспериментирует с чат-ботами на основе генеративного искусственного интеллекта, чтобы улучшить процесс принятия решений — не в полевых условиях, а в командовании и повседневной работе», — сказано в материале.
Уильям Тейлор заявил, что использует ИИ, поскольку хочет принимать «более взвешенные решения». Он добавил, что в последнее время активно пользуется искусственным интеллектом.
Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать с канадского бизнесмена Жана Лапрада около 3,5 тысяч долларов за использование аргументов ИИ.