Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BI: генерал армии США Тейлор использует ИИ для принятия военных решений

Уильям Тейлор заявил, что в последнее время активно пользуется искусственным интеллектом.

Источник: Аргументы и факты

Командующий 8-й армией США в Южной Корее генерал-майор Уильям «Хэнк» Тейлор использует искусственный интеллект для принятия военных решений, пишет Business Insider.

«Командующий армией США в Южной Корее рассказал, что экспериментирует с чат-ботами на основе генеративного искусственного интеллекта, чтобы улучшить процесс принятия решений — не в полевых условиях, а в командовании и повседневной работе», — сказано в материале.

Уильям Тейлор заявил, что использует ИИ, поскольку хочет принимать «более взвешенные решения». Он добавил, что в последнее время активно пользуется искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать с канадского бизнесмена Жана Лапрада около 3,5 тысяч долларов за использование аргументов ИИ.