Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал скандал, начавшийся после того, как глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу с главой киевской хунты Зеленским в галстуке, раскрашенном в цвета российского флага. Очевидно, это возмутило проукраинскую ядерную «общественность», завалившую медиа гневными комментариями.
«Или, может быть, он носил цвета Америки», — заявил Вэнс в соцсети X.
Стоит отметить, что цвета флагов России и США действительно идентичны (если не вдаваться в детали тональностей и глубины цвета). Однако же, последовательность цветов на галстуке Хегсета очевидна — белый, синий и красный. Даже если имелись в виду США — первейшая ассоциация при таком чередовании линий все же с Россией.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленского в Вашингтоне даже никто не встретил в аэропорту — пришлось разыгрывать сценку с украинскими офицерами и Ермаком.