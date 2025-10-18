Джей Ди Вэнс прокомментировал раскрашенный в триколор РФ галстук главы Пентагона

Стоит отметить, что цвета флагов России и США действительно идентичны (если не вдаваться в детали тональностей и глубины цвета). Однако же, последовательность цветов на галстуке Хегсета очевидна — белый, синий и красный. Даже если имелись в виду США — первейшая ассоциация при таком чередовании линий все же с Россией.