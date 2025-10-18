Ричмонд
В Башкирии анонсировали масштабный форум «Сила Отечества»

Радий Хабиров утвердил проведение гражданского форума в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии официально объявили о начале подготовки к форуму «Ватан көсө — сила Отечества». Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Мероприятие запланировано в два этапа. Сначала в городах и районах республики пройдут местные форумы, а финальные события состоятся в мае 2026 года на общереспубликанском уровне. Согласно документу, главная задача проекта — способствовать духовному объединению жителей Башкирии.

Для координации подготовки создали организационный комитет, который возглавил первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев. В состав рабочей группы вошли депутаты Государственной Думы и регионального парламента, руководители министерств, а также активисты общественных объединений, включая Всемирный курултай башкир.

Финансирование форума будет производиться как из республиканской казны, так и за счет привлеченных внебюджетных средств.

