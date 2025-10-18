Российская армия прорвалась в Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 18 октября, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков, в частности DeepState.
Специалисты перекрасили территорию между Торским и Красным Лиманом, переведя ее в «серую зону». Согласно их информации, российские штурмовики начали заходить в Красный Лиман с восточного направления, передает Telegram-канал «РВ».
В тот же день в западных СМИ появилась информация о том, что российские войска способны одержать военную победу на Украине через несколько недель, поскольку осенний сезон, в частности конец октября, часто «приносит радикальные перемены на поле боя».
Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины и радиолокационной станции противовоздушной обороны. В операции войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные подразделения и артиллерию.
17 октября отечественная армия зачистила от вражеских боевиков села Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также деревню Приволье в Днепропетровской области.