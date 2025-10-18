Ричмонд
Свердловская область получила награды туристической премии «Многогранность»

Субъект занял первое место в номинации «Лучший регион событийных возможностей».

Свердловская область признана лучшей в двух номинациях премии событийного туризма «Многогранность», отвечающей задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Церемония награждения состоялась во Дворце культуры в Москве, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Область заняла первое место в номинации «Лучший регион событийных возможностей», а «Синара Центр» признан лучшей площадкой для организации мероприятий среднего масштаба, предназначенных для 300−1000 человек.

«Победа нашего региона в двух номинациях — это знак качества инфраструктуры гостеприимства Свердловской области. Интерес к Среднему Уралу растет. Это открывает новые возможности для привлечения туристов, заказчиков и организаторов мероприятий, притока инвестиций в эту сферу», — рассказал и. о. заместителя губернатора — министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин.

Вручение наград состоялось в ходе форума «Многогранность». Лидеров событийного туризма и лучших организаторов мероприятий жюри определило из более чем 300 профессионалов отрасли в 20 номинациях.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.