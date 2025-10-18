За кого нужно молиться?

Тут все зависит от разных обстоятельств. Например, можно молиться с чувством самонадеянности и гордости, мол, «я его сейчас отмолю». Это — неправильно. А если христианин возносит свои молитвы по любви к другому, пусть даже его не знает, — то это нормально и является выполнением заповеди Христа о любви к ближнему (Мф. 22:39; Лк. 10:30−37). Особенно, если это обращение к Богу происходит на богослужении, когда молитвенные воззвания многих людей объединяются в мощный голос всего народа. Можно вспомнить прошения на ектениях (в переводе с греческого языка слово «ектения» означает «сугубое моление»), они охватывают разные стороны человеческой жизни и разных людей: и страждущих, и путешествующих, и «озлобленных», о «в заточении сущих», и власть имущих, и болящих и тех, кто уже ушел в мир иной. Общественная молитва не возносится только о яростных богоотступниках, отлученных от Церкви, и самоубийцах, осознанно лишивших себя жизни.
Молится нужно за всех, и даже за тех, кого мы считаем проводит порочную жизнь. Возьмем ситуацию, у знакомого кто-то из родных, или его сослуживец подвержен какой-то зависимости, почему не поддержать его в молитве за страждущего? Или если человек молится за своего коллегу по работе, но при этом не знает его внутреннего устроения, и как он проводит свой досуг? Мы же совсем не знаем, что в ком «живёт», какие помыслы одолевают душу другого человека. Видим только оболочку, внешность, то, что человек готов нам показать. Порой многого не знаем даже о самых близких людях, с которыми живём бок о бок. Кто может сказать, что знает все тайные грехи своего соседа? Нам Господь не дал права судить ближнего, а помочь ему мы обязаны, и наша молитва — это ему помощь и поддержка в его противостоянии греху. Апостол Иаков говорит: «Молитва веры исцелит болящего…, и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:15). Наша молитва поможет справиться человека с его недугом.
Есть еще такая точка зрения: «Если хочешь молиться за других, вначале изменись сам. А пока ты весь во грехах, надо за себя молиться, а потом — за кого-то. Как можешь другому дать то, чего сам не имеешь?» Кажется — правильные суждение. Но вспомним, что говорит апостол: «Молитесь друг за друга» (Иак. 5: 16). Это — прямая заповедь нам. Он не говорит: сначала очиститесь, потом будете за остальных молиться. И то, и другое надо делать.
Но если кому-то покажутся слова апостола Иакова советом человека, жившего «очень давно», и потерявшими актуальность, то вот слова нашего недавнего современника отца Иоанна Крестьянкина из его переписки: «Научиться молитве можно, начав молиться не языком только, но сердечным обращением к Господу. Вас учит молитве тревога за сына. Молитесь, Господь Вас слышит». Отца Иоанна, наверно, никто не мог бы упрекнуть в неумении молиться или незнании внутренней сокровенной жизни души человеческой. Здесь неважно конкретно кто нуждается в молитвенной помощи — сын, дочь, отец, бабушка или сосед. Важно искреннее обращение к Богу. Тогда молитва будет услышана.
У преподобного Варсонофия Великого есть ответ брату, который спрашивает: «Отче, надо молиться за царя, за страну. А кто я такой, чтобы за царя молиться, чтобы меня Бог послушал?» Преподобный Варсонофий ему отвечает, что надо не этими вопросами задаваться: «кто я такой» и подобное, а добросовестно исполнять свое послушание: дана тебе заповедь молиться за царя — молись. У нас есть апостольская заповедь: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1 Тим. 2: 1−3) Все прочие размышления про свою «худость» и «недостоинство» в данном случае — от лукавого. Молиться друг за друга мы обязаны, ибо через это мы исполняем закон любви к ближнему.