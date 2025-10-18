За кого нужно молиться?

Молится нужно за всех, и даже за тех, кого мы считаем проводит порочную жизнь. Возьмем ситуацию, у знакомого кто-то из родных, или его сослуживец подвержен какой-то зависимости, почему не поддержать его в молитве за страждущего? Или если человек молится за своего коллегу по работе, но при этом не знает его внутреннего устроения, и как он проводит свой досуг? Мы же совсем не знаем, что в ком «живёт», какие помыслы одолевают душу другого человека. Видим только оболочку, внешность, то, что человек готов нам показать. Порой многого не знаем даже о самых близких людях, с которыми живём бок о бок. Кто может сказать, что знает все тайные грехи своего соседа? Нам Господь не дал права судить ближнего, а помочь ему мы обязаны, и наша молитва — это ему помощь и поддержка в его противостоянии греху. Апостол Иаков говорит: «Молитва веры исцелит болящего…, и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:15). Наша молитва поможет справиться человека с его недугом.