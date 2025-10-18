В Саратовской области высадят более 970 гектаров леса

«Весной в области засеяно 12 гектаров семенами сосны и акации. А также 1400 квадратных метров сеянцами сосны с закрытой корневой системой в Макаровском и Красноармейском лесхозах. В прошлом году было выращено 300 тысяч сеянцев закрытой корневой системы, хорошо зарекомендовавших себя в посадках. В текущем году также планируется подготовить к посадке не менее 300 тысяч штук таких сеянцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.