В Саратовской области высадят более 970 гектаров леса

Более 970 гектаров леса высадят этой осенью в Саратовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В настоящее время лесопосадочные работы начаты в Вольском, Калининском и Лысогорском районах области. Всего уже засажено 63,6 гектара. Специалисты используют сеянцы и саженцы из 12 действующих лесопитомников области. Чаще всего высаживают сосну и дуб, но в качестве сопутствующих используют акацию и ясень.
«Весной в области засеяно 12 гектаров семенами сосны и акации. А также 1400 квадратных метров сеянцами сосны с закрытой корневой системой в Макаровском и Красноармейском лесхозах. В прошлом году было выращено 300 тысяч сеянцев закрытой корневой системы, хорошо зарекомендовавших себя в посадках. В текущем году также планируется подготовить к посадке не менее 300 тысяч штук таких сеянцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.
Высадку деревьев на общей площади 970,6 гектара планируют завершить до 15 ноября.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.