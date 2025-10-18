Ричмонд
Мотоцикл папы римского Льва XIV продали на аукционе за 156 тыс. евро

Вырученные от продажи средства потратят на помощь детям на Мадагаскаре.

Источник: Аргументы и факты

Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, принадлежавший папе римскому Льву XIV, продали на аукционе в Мюнхене за 156 тыс. евро. Об этом сообщил аукционный дом RM Sotheby s.

Мотоцикл понтифику подарили в сентябре. Лев XIV оставил на топливном баке BMW R 18 Transcontinental свой автограф и сделал несколько фотографий.

Вырученные от продажи средства пойдут на оказание помощи детям на Мадагаскаре.

Ранее стало известно, что первую скрипку Альберта Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тыс. евро.

На аукционе в Монако представят посмертную бронзовую маску советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Изделие оценили в 120 тыс. евро.