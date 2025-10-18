Ричмонд
Многодетная пермячка пойдет под суд за покупки с чужой карты

В Пермском крае многодетная мать предстанет перед судом за то, что нашла в магазине чужую банковскую карту и потратила с нее более восьми тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого МВД.

