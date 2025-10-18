Участники из Свердловской области победили в конкурсе «Семья года»

Семья Денисовых из деревни Артемейкова Свердловской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Состязание было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Участники победили в номинации «Сельская семья». Отметим, у Денисовых четверо детей. Отец работает пожарным, а мама — заместителем директора по воспитательной работе в школе.
«Свердловская область по праву гордится своими семьями — крепкими, трудолюбивыми, любящими. Семья Денисовых — яркий пример сплоченности, взаимоподдержки и преданности своему делу. В нашем регионе вопросам поддержки семей губернатор Денис Паслер и правительство уделяют особое внимание», — рассказал и. о. министра социальной политики области Андрей Злоказов.
Всего победителями юбилейного десятого конкурса стали 89 семей в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.