The Washington Post: Американцы начали массово отказываться от паспортов

— Согласно ежегодному опросу международной налоговой консалтинговой компании Greenback, в 2025 году доля граждан США, проживающих за рубежом и рассматривающих возможность отказа от гражданства, выросла с 30 процентов до 49 процентов в сравнении с 2024 годом, — говорится в материале.