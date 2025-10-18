The Washington Post: Американцы начали массово отказываться от паспортов

Граждане США, которые многие годы живут за границей, стали массово отказываться от американского гражданства по политическим причинам. Об этом в субботу, 18 октября, сообщила газета The Washington Post.
— Согласно ежегодному опросу международной налоговой консалтинговой компании Greenback, в 2025 году доля граждан США, проживающих за рубежом и рассматривающих возможность отказа от гражданства, выросла с 30 процентов до 49 процентов в сравнении с 2024 годом, — говорится в материале.
По данным аналитиков, 61 процент американцев назвали причиной отказа от гражданства «налоги», а 51 процент — «недовольство правительством США или политическим курсом».
Журналисты добавили, что каждый год 5−6 тысяч американцев, которые проживают за пределами страны, отказываются от паспортов США. Опрошенные экспаты отметили, что нынешние США «радикальным образом отличаются» от страны, которую они когда-то покидали.
Среди перечисленных американцами факторов, помимо налогообложения и политического курса, упоминается эпидемия опиоидных наркотиков и отсутствие доступного здравоохранения, передает газета.
