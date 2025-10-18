В парке Армавира высадили более 300 деревьев

Более 300 деревьев высадили в Армавире Краснодарского края в ходе акции «Наше дерево», отвечающей задачам нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
В ходе акции дети высадили именные деревья в парке имени В. Е. Воробьева. Ребята в торжественной обстановке получили таблички с именами и сертификаты. В них указаны данные ребенка, порода дерева и место высадки. На первом этапе участниками проекта «Наше дерево» стали 224 семьи.
«Благодаря этому проекту наш город станет еще краше. И те туристы, которые приедут в наш город, будут рассказывать об Армавире как о цветущем уголке нашей страны», — отметил депутат Армавирской городской Думы Александр Резенков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.