Мотоцикл Папы Римского продан на аукционе в Мюнхене за €156 тыс

Двухколёсное транспортное средство было подарено понтифику в сентябре текущего года и содержало его личный автограф на топливном баке, а также несколько фотографий владельца. Вырученные от продажи лота средства будут направлены на благотворительные цели — оказание помощи детям, проживающим на территории Мадагаскара.
Ранее сообщалось, что на аукционе в Монако 21 октября будет представлен бронзовый посмертный слепок лица Владимира Высоцкого, созданный в 1980 году. Лот, оценённый домом Hermitage Fine Art в 100−120 тысяч евро, происходит из поместья Марины Влади и считается первым из трёх известных бронзовых отливок, выполненных по оригинальной гипсовой форме. На поверхности слепка присутствуют инициалы вдовы и год создания, подтверждающие происхождение.
