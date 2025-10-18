Мотоцикл Папы Римского продан на аукционе в Мюнхене за €156 тыс

Ранее сообщалось, что на аукционе в Монако 21 октября будет представлен бронзовый посмертный слепок лица Владимира Высоцкого, созданный в 1980 году. Лот, оценённый домом Hermitage Fine Art в 100−120 тысяч евро, происходит из поместья Марины Влади и считается первым из трёх известных бронзовых отливок, выполненных по оригинальной гипсовой форме. На поверхности слепка присутствуют инициалы вдовы и год создания, подтверждающие происхождение.