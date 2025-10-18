Ричмонд
На место прибыли реанимация и спасатели: в Кургане легковушка столкнулась с трактором

В Кургане на проспекте Машиностроителей произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. На место происшествия прибыли спасатели и реанимация. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, проезжавшие участок, где случилась авария.

