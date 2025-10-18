Ричмонд
Патриарх Кирилл прибыл в Ростов и освятит главный войсковой храм ЮВО

Глава РПЦ патриарх Кирилл прибыл в Ростов-на-Дону 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 18 октября, в Ростов прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

— Дон издавна был оплотом православной веры и казачьих традиций, и приезд Святейшего — знак особого внимания и благословения для региона, — отметил особое значение визита Юрий Борисович.

Особо была отмечена роль Церкви в поддержке земляков, защищающих страну. Губернатор выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Русской Православной Церковью в решении важных вопросов укрепления межнационального и межрелигиозного мира, развития социальных, культурных и просветительских инициатив.

Известно, что кульминацией визита станет освящение храма Святого великомученика Георгия Победоносца — главного храма Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Торжественная церемония запланирована на 19 октября. Прямой эфир начнется в 10:00 по московскому времени. Комментарии о значении события будет давать пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

