Патриарх Кирилл прибыл в Ростов и освятит главный войсковой храм ЮВО

В субботу, 18 октября, в Ростов прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь.
— Дон издавна был оплотом православной веры и казачьих традиций, и приезд Святейшего — знак особого внимания и благословения для региона, — отметил особое значение визита Юрий Борисович.
Особо была отмечена роль Церкви в поддержке земляков, защищающих страну. Губернатор выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Русской Православной Церковью в решении важных вопросов укрепления межнационального и межрелигиозного мира, развития социальных, культурных и просветительских инициатив.
Известно, что кульминацией визита станет освящение храма Святого великомученика Георгия Победоносца — главного храма Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Торжественная церемония запланирована на 19 октября. Прямой эфир начнется в 10:00 по московскому времени. Комментарии о значении события будет давать пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
