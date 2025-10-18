В Ростовской области трудоустроили 15 земских работников культуры

Работу в учреждениях Ростовской области получили 15 победителей федеральной программы «Земский работник культуры» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Специалисты приступили к работе в Аксайском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Усть-Донецком районах и в городе Зверево. В местных детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях и музеях теперь трудятся новые преподаватели по классу фортепиано, баяна, ударных инструментов, вокально-хоровых дисциплин, изобразительного и театрального искусства, концертмейстеры, художественный руководитель, научный сотрудник и руководитель клубных формирований.
«Это долгожданное кадровое пополнение в донских муниципалитетах — районах и малых городах. В учреждения культуры пришли выпускники профильных учебных заведений, которые только начали свой трудовой путь, а также опытные специалисты из Московской и Тверской областей, Краснодарского края, Челябинска, Ростова-на-Дону, Морозовска, Каменска-Шахтинского и Семикаракорска», — рассказал заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.
Каждый из участников программы получил по 2 млн рублей «подъемных» — из федерального и регионального бюджетов. Напомним, единовременная выплата по программе «Земский работник культуры» положена победителям конкурсного отбора, которые переезжают работать в сельские территории или малые города с населением до 50 тыс. человек. На местах они должны отработать пять лет. В 2026 году программу в Ростовской области планируют расширить и пригласить уже 25 земских работников культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.