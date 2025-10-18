В Ростовской области трудоустроили 15 земских работников культуры

Каждый из участников программы получил по 2 млн рублей «подъемных» — из федерального и регионального бюджетов. Напомним, единовременная выплата по программе «Земский работник культуры» положена победителям конкурсного отбора, которые переезжают работать в сельские территории или малые города с населением до 50 тыс. человек. На местах они должны отработать пять лет. В 2026 году программу в Ростовской области планируют расширить и пригласить уже 25 земских работников культуры.