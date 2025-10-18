Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: российские военные начали штурм Красного Лимана в ДНР

Российские штурмовые группы стали заходить в Красный Лиман с востока.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие начали штурм населенного пункта Красный Лиман, который расположен в ДНР, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, российские штурмовые группы стали заходить в Красный Лиман с востока.

«Это признают и ведущие украинские военные аналитики, в том числе DeepState. В связи с этим район между Торским и Лиманом перевели на украинских картах в серую зону», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Плещеевка в ДНР.