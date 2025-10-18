«РВ»: российские военные начали штурм Красного Лимана в ДНР

Российские военнослужащие начали штурм населенного пункта Красный Лиман, который расположен в ДНР, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По его данным, российские штурмовые группы стали заходить в Красный Лиман с востока.
«Это признают и ведущие украинские военные аналитики, в том числе DeepState. В связи с этим район между Торским и Лиманом перевели на украинских картах в серую зону», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Плещеевка в ДНР.