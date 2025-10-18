В Казани задержаны пять подозреваемых в покушении на убийство женщины

По информации представителя МВД, исполнителем преступления оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Он пытался скрыться в Таджикистане, но был задержан в результате совместной операции российских и таджикских правоохранителей. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.