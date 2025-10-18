В Казани задержаны пять подозреваемых в покушении на убийство женщины

Полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, непосредственный исполнитель пытался скрыться на территории Таджикистана.
Как ранее сообщало следственное управление СК РФ по Татарстану, инцидент произошел 14 октября на улице Восстания. Неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ножевых ранений в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшая была госпитализирована.
По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По информации местных СМИ, потерпевшей является супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева. Среди задержанных — ее муж Иван и свекор Станислав Шевыревы.
«Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения», — отметила Волк в своем Telegram-канале.
По информации представителя МВД, исполнителем преступления оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Он пытался скрыться в Таджикистане, но был задержан в результате совместной операции российских и таджикских правоохранителей. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
В субботу Советский районный суд Казани санкционировал арест одного из подозреваемых — Бурихона Хамидова.