WP: жители США стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

До 6 тысяч американцев, проживающих за рубежом, отказываются от гражданства США.

Источник: Комсомольская правда

Уроженцы Соединенных Штатов, проживающие за рубежом, все чаще стали отказываться от гражданства США по политическим причинам. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные источники.

«Каждый год от 5 до 6 тысяч американцев, проживающих за рубежом, отказываются от гражданства США», — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям иммиграционных адвокатов, основными причинами отказа от американского гражданства становятся налоговые и логистические вопросы, но политический курс страны также начинает играть все более важную роль.

Ранее KP.RU сообщал о предложении американского журналиста Такера Карлсона, что жителей США, которые служили в любой другой иностранной армии, стоит лишать гражданства Соединенных Штатов.

