В Сочи сертифицировали первые отели по стандарту «Путешествия с питомцами»

Отели сети «ДЕСО. Курорт» первыми в Сочи прошли сертификацию по стандартам «Путешествия с питомцами», что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Эксперты Органа по сертификации «Роскачество-Туризм» подтвердили, что расположенные в Горной Олимпийской деревне Riders Lodge, «Философия гор А», «Отель 28» и находящийся в центре Сочи отель Grand Cascade соответствуют требованиям Pet friendly.
При проведении аудита специалисты проверяли соответствие ряду критериев: наличие части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, гипоаллергенной уборки, оснащение номеров необходимыми принадлежностями — мисками, лежанками и прочим, подготовка персонала навыкам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм.
«Мы приветствуем инициативу отеля, ставшего первым в Сочи, прошедшим сертификацию по стандарту “Путешествия с питомцами”. Это важный шаг в развитии курортной инфраструктуры Краснодарского края, который открывает новые перспективы для всего туристического кластера. Подобные проекты позволяют привлечь в регион новую, платежеспособную и лояльную аудиторию, диверсифицировать туристическое предложение и усилить наши позиции на рынке качественного и современного гостеприимства», — отметила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Инна Петухова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.