В Сочи сертифицировали первые отели по стандарту «Путешествия с питомцами»

«Мы приветствуем инициативу отеля, ставшего первым в Сочи, прошедшим сертификацию по стандарту “Путешествия с питомцами”. Это важный шаг в развитии курортной инфраструктуры Краснодарского края, который открывает новые перспективы для всего туристического кластера. Подобные проекты позволяют привлечь в регион новую, платежеспособную и лояльную аудиторию, диверсифицировать туристическое предложение и усилить наши позиции на рынке качественного и современного гостеприимства», — отметила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Инна Петухова.