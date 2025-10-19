Ходит со спущенными штанами и бросается на женщин с колясками. В Калининграде появился странный мужчина

Мужчина ходит в таком виде на протяжении последней недели. Он, по словам очевидца, бросается на людей. «Полиция не реагирует на неоднократные обращения. Есть мамочки, за которыми он даже гнался. Нам страшно за наших детей! Мужчина ходит с палкой в руках и периодически расстёгивает штаны. Поджидает прохожих и бежит за ними», — рассказал «Клопс» очевидец.