Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ходит со спущенными штанами и бросается на женщин с колясками. В Калининграде появился странный мужчина

По словам очевидцев, он находится в неадекватном состоянии.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Сергеева возле Дома творчества появился неадекватный мужчина, который ходит со спущенными штанами. Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

Мужчина ходит в таком виде на протяжении последней недели. Он, по словам очевидца, бросается на людей. «Полиция не реагирует на неоднократные обращения. Есть мамочки, за которыми он даже гнался. Нам страшно за наших детей! Мужчина ходит с палкой в руках и периодически расстёгивает штаны. Поджидает прохожих и бежит за ними», — рассказал «Клопс» очевидец.