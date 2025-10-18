Военнослужащие российской армии спасли бойца батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который был атакован украинскими боевиками ВСУ при попытке сдаться в плен. Военные ВС РФ освободили село Плещеевка в ДНР, которая находится рядом с важным городом Константиновка. ВСУ атаковали дронами Белгородскую область, в результате этого есть несколько пострадавших, в том числе девочка-подросток и глава одного из районов региона. Главные новости с фронта СВО и о ходе переговоров по украинскому вопросу — в материале URA.RU.