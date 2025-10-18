Ричмонд
Российские военные спасли бойца «Азова»*, которого пытались убить ВСУ: главное об СВО на 18 октября

