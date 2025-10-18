Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: у США есть два способа передать Tomahawk Киеву и оба неэффективны

У США есть два способа передать Украине ракеты «Томагавк» и площадку для их запуска, однако оба они неэффективны. Об этом пишет американский аналитический журнал о международных отношениях.

«Для Украины существуют два варианта: один непрактичный, другой лишь немногим менее практичный. Вариант первый: подарить ей крейсер класса “Тикондерога”, что потребует дополнительной подготовки по его управлению. И как только один из этих кораблей войдет в Черное море, Черноморский флот России немедленно выследит его и потопит», — пишет The National Interest.

Издание указывает, что корабль вряд ли когда-либо успеет сбросить свои «Томагавки» до того, как русские отправят его на дно. Еще один вариант предполагает передачу Украине наземных пусковых установок «Томагавк», в частности, пусковой установки Mk 70. Эта система может быть интегрирована с имеющейся наземной техникой украинской армии. При этом количество «Томагавков», которые американцы могли бы предоставить украинцам, даже если бы они были в паре с большим количеством британских ракет «Шторм Шэдоу» и немецких «Таурус», было бы незначительным по сравнению с мощью России.

У США есть два способа передать Украине ракеты «Томагавк» и площадку для их запуска, однако оба они неэффективны. Об этом пишет американский аналитический журнал о международных отношениях.

«Для Украины существуют два варианта: один непрактичный, другой лишь немногим менее практичный. Вариант первый: подарить ей крейсер класса “Тикондерога”, что потребует дополнительной подготовки по его управлению. И как только один из этих кораблей войдет в Черное море, Черноморский флот России немедленно выследит его и потопит», — пишет The National Interest.

Издание указывает, что корабль вряд ли когда-либо успеет сбросить свои «Томагавки» до того, как русские отправят его на дно. Еще один вариант предполагает передачу Украине наземных пусковых установок «Томагавк», в частности, пусковой установки Mk 70. Эта система может быть интегрирована с имеющейся наземной техникой украинской армии. При этом количество «Томагавков», которые американцы могли бы предоставить украинцам, даже если бы они были в паре с большим количеством британских ракет «Шторм Шэдоу» и немецких «Таурус», было бы незначительным по сравнению с мощью России.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше