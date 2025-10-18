Беспилотная опасность в Ростовской области: жителям рекомендовано не подходить к окнам

Вечером в субботу, 18 октября, в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение об этом в SMS-сообщениях пришло на телефоны жителей донского региона от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В сообщениях содержались конкретные рекомендации для населения. Жителям области советовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Такие SMS приходили дважды за вечер.
Добавим, что последняя атака БПЛА в Ростовской области была предотвращена в ночь на 18 октября. Тогда силы ПВО ликвидировали воздушную цель в небе над территорией Боковского района. Система экстренного оповещения продолжает работать в усиленном режиме.
