Минпромторг: Новый утильсбор не затронет оплативших до вступления нормы в силу

Изменение правил расчета утилизационного сбора на автомобили не затронет тех импортеров, которые оплатили утилизационный сбор до вступления новой нормы. Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

— Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сейчас прорабатывают возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта об изменении расчета утильсбора на машины, включая его повышение для физических лиц в отношении машин мощностью свыше 160 лошадиных сил, передает Интерфакс.

14 октября вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что решение по повышению утилизационного сбора на импортные автомобили отложили на месяц. Он выразил уверенность в том, что ведомству удастся найти оптимальный вариант, который «всех удовлетворит».

Автомобильный эксперт Никита Гудков рассказал «Вечерней Москве», на что повлияет изменение расчета утильсбора, как изменится стоимость автомобилей в России и от каких параметров машин она будет зависеть.

