Гросси: восстановление внешнего электропитания ЗАЭС займет около недели

Михаил Гросси сообщил, что начало ремонтных работ является важным шагом по восстановлению внешнего питания Запорожской АЭС.

Источник: Аргументы и факты

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для восстановления подключения Запорожской АЭС к внешним электросетям потребуется около недели.

«Хотя до повторного подключения станции к электросети потребуется еще некоторое время — предполагается, что ремонт продлится около недели — теперь наконец-то виден свет в конце тоннеля», — приводит слова Рафаэля Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Он добавил, что начало ремонтных работ является важным шагом по восстановлению внешнего питания Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси напомним, что станция в течение нескольких недель была вынуждена полагаться на дизель-генераторы.

Ранее 18 октября сообщалось, что в МАГАТЭ заявили о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС.

