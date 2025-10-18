Гросси: восстановление внешнего электропитания ЗАЭС займет около недели

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для восстановления подключения Запорожской АЭС к внешним электросетям потребуется около недели.
«Хотя до повторного подключения станции к электросети потребуется еще некоторое время — предполагается, что ремонт продлится около недели — теперь наконец-то виден свет в конце тоннеля», — приводит слова Рафаэля Гросси пресс-служба МАГАТЭ.
Он добавил, что начало ремонтных работ является важным шагом по восстановлению внешнего питания Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси напомним, что станция в течение нескольких недель была вынуждена полагаться на дизель-генераторы.
Ранее 18 октября сообщалось, что в МАГАТЭ заявили о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС.