«Танцплощадка с “Душевным радио” завершила масштабный музыкальный фестиваль в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Душевный фестиваль» завершился во Дворце спорта масштабным концертом-дискотекой «Танцплощадка с “Душевным радио” с участием групп “Вирус”, Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио “Розовые розы” и DJ Санковича. Этот вечер стал настоящим праздником для тех, кто соскучился по ритмам 1990-х и 2000-х. -0-