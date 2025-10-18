Американский хоккеист назвал невозможную в США вещь в России

Американский защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Логан Дэй в субботу, 18 октября, рассказал, что в России дети могут гулять без присмотра родителей, в отличие от США.
Спортсмен отметил, что он не успел построить в голове ожидания о России, поскольку присоединился к команде в середине сезона.
— Слышал от других ребят, что Россия — это очень классное место. Все еще поражает тот факт, что дети в этой стране могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В Северной Америке сложно такое представить. Мне безумно нравится жить в России, и я надеюсь, что останусь здесь еще на несколько лет, — отметил Дэй.
Он добавил, что многие русские хоккеисты знают английский язык, из-за чего коммуникация с ними становится легче. По словам спортсмена, некоторые молодые игроки плохо знают язык, поэтому они дают друг другу уроки, передает Metaratings.
15 июля американский баскетболист Ксавьер Мун, который в прошлом сезоне играл в составе петербургского клуба «Зенит», заявил, что ему «очень понравилось» в России. По словам спортсмена, он сразу увидел, что в стране «все совсем не так», как о ней пишут в американских СМИ.