Spiegel: саммит России и США в Будапеште станет победой для Орбана

Переговоры Путина и Трампа в Венгрии позволят Орбану повысить авторитет на международной арене.

Источник: Комсомольская правда

Проведение мирного саммита России и США в Будапеште станет победой для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Одно очевидно: это будет политическая победа для хозяина встречи Виктора Орбана, который возглавляет в Европе группу стран, сдерживающих процесс оказания помощи Украине», — говорится в материале статьи.

Отмечается, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут в Будапеште, позволят Орбану повысить свой авторитет на международной арене. Они также могут повлиять на его политический рейтинг в преддверии выборов в Венгрии.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы венгерского МИД Петера Сийярто, что страна сможет обеспечить Владимиру Путину безопасность для успешных переговоров с Трампом в Будапеште.

