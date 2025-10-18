Spiegel: саммит России и США в Будапеште станет победой для Орбана

Отмечается, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут в Будапеште, позволят Орбану повысить свой авторитет на международной арене. Они также могут повлиять на его политический рейтинг в преддверии выборов в Венгрии.