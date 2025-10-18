Семь тысяч ростовчан в День древонасаждения высадили в Ростове три тысячи саженцев

Масштабное озеленение прошло по всему городу. Совместными усилиями ростовчане высадили три тысячи деревьев и шесть тысяч кустарников. Растения подбирались специалистами Ботанического сада ЮФУ, чтобы обеспечить их приживаемость в городских условиях. Среди новых зеленых насаждений — клены, липы, платаны, катальпы, акации и другие виды.