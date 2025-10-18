Ричмонд
Семь тысяч ростовчан в День древонасаждения высадили в Ростове три тысячи саженцев

В День древонасаждения в Ростове появилось девять тысяч новый растений.

Источник: Комсомольская правда

Семь тысяч человек приняли участие в Дне древонасаждения в Ростове. Об этом в своем телеграм-канале по итогам субботы, 18 октября, сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

Масштабное озеленение прошло по всему городу. Совместными усилиями ростовчане высадили три тысячи деревьев и шесть тысяч кустарников. Растения подбирались специалистами Ботанического сада ЮФУ, чтобы обеспечить их приживаемость в городских условиях. Среди новых зеленых насаждений — клены, липы, платаны, катальпы, акации и другие виды.

Особое внимание уделили торжественной закладке нового парка в Левенцовке, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также появились новые аллеи, березовый сад, сосны и можжевельник на въезде в город со стороны Таганрога.

Александр Скрябин поручил организовать регулярный полив и уход за всеми саженцами.

Всего в Ростовской области в озеленительных мероприятиях участвовали более 16 тысяч человек и 300 единиц техники. Общий результат — 11,6 тысячи деревьев и 13,9 тысячи кустарников, высаженных за день.

