Зеленский раскрыл, как отреагировал Трамп на его просьбу о ракетах Tomahawk

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского передать Киеву американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом в субботу, 18 октября, рассказал сам украинский лидер.
По итогам встречи Трампа с Зеленским, которая прошла 17 октября в Овальном кабинете Белого дома, американский президент не объявил о передаче ракет Киеву, вопреки ожиданиям украинского правительства.
— Трамп не сказал «нет», но он и не сказал «да», — подчеркнул Зеленский в интервью изданию «Страна».
Он отказался привести детали разговора с главой Белого дома, сославшись на конфиденциальностью информации, передает Lenta.ru.
В тот же день СМИ сообщили, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты также отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто» — во время переговоров глава Белого дома допустил несколько резких высказываний в адрес Зеленского, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе Трампа.