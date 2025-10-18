«Не так, как хотел Зеленский». Мерц сообщил о недовольстве Киева итогами встречи с Трампом

По данным портала Axios, встреча с Трампом в Вашингтоне была «непростой» для Зеленского, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА. Американский лидер со своей стороны дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом позднее заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта в Украине. -0-