«Не так, как хотел Зеленский». Мерц сообщил о недовольстве Киева итогами встречи с Трампом

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский остался недоволен итогами прошедшей накануне встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, информирует ТАСС.

Канцлер рассказал, что вечером 17 октября после визита Зеленского в Белый дом долго разговаривал с ним по телефону. «Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Думаю, я могу это здесь открыто сказать», — указал Мерц, отвечая на вопросы граждан в немецком городе Мешеде.

По мнению канцлера, поездка Зеленского в США продемонстрировала, что Киеву необходима европейская помощь. Мерц заверил, что Германия будет работать над поддержкой Украины финансово, политически и в военном отношении.

17 октября Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме, на которой в том числе обсуждались вопросы поставок вооружений Киеву и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.

По данным портала Axios, встреча с Трампом в Вашингтоне была «непростой» для Зеленского, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА. Американский лидер со своей стороны дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом позднее заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта в Украине. -0-

