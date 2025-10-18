Скоростной «Метеор» совершил первый рейс в Романовскую в Ростовской области

В субботу, 18 октября, обновленное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р-7» выполнило первый в Ростовской области рейс в станицу Романовскую. Об этом сообщает перевозчик — судоходная пассажирская компания «Дон».
Это историческое событие произошло ровно через 65 лет после первого рейса крылатого судна в Ростовской области. В 1960 году «Ракета 12» отправилась в Константиновск, положив начало эпохе скоростных судов на Дону.
Новый «Метеор 120Р-7» представляет собой современное комфортабельное судно, построенное специально для условий донского региона. Это уже третье судно, пополнившее донской «крылатый флот».
Для станицы Романовской прибытие «Метеора» стало значимым событием. Местные жители с нетерпением ждали возрождения регулярного речного судоходства. Теперь у них появилась транспортная связь с другими населенными пунктами региона по реке Дон.
