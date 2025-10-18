Мотоцикл папы римского Льва XIV продали на аукционе за 156 тысяч евро

11 июля оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской певице и актрисе Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов (809,8 миллиона рублей — прим. «ВМ») с учетом комиссионных. Эту сумку, которую произвели в единственном экземпляре специально для певицы в 1985 году, получил коллекционер из Японии.