Мотоцикл папы римского Льва XIV продали на аукционе за 156 тысяч евро

Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental 2024 года, который принадлежал папе римскому Льву XIV, продали с аукциона в Мюнхене за 156 000 евро (14,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Информация об этом появилась в субботу, 18 октября, на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.
Организация Jesus Bikers подарила мотоцикл понтифику в сентябре — байкеры посетили Ватикан из германского Шаафхайма.
— Здесь (в Ватикане — прим. «ВМ») мотоцикл проехал по знаменитым ступеням собора Святого Петра, а затем был припаркован на платформе, где папа расписался на топливном баке и сделал фотографии с мотоциклом, — говорится в сообщении.
Транспорт произвели по индивидуальному заказу немецкой мастерской Motorrad Witzel и покрасили в новый цвет Witzel Mystikweiß Brillant, вдохновленный «папамобилем». Средства от продажи мотоцикла передадут в благотворительную организацию Missio Austria, средства которой пойдут на проекты помощи детям на Мадагаскаре, передает сайт аукционного дома.
11 июля оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской певице и актрисе Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов (809,8 миллиона рублей — прим. «ВМ») с учетом комиссионных. Эту сумку, которую произвели в единственном экземпляре специально для певицы в 1985 году, получил коллекционер из Японии.