В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа

В Вашингтоне прошла акция протеста под лозунгом «No Kings», участники которой выступают против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
Митинг начался 18 октября у Национальной аллеи в Вашингтоне, после чего участники демонстрации прошли по главной улице Пенсильвания авеню, ведущей к Белому дому. Количество протестующих насчитывает несколько тысяч людей всех возрастов. При этом обстановка на митинге остается мирной.
Люди несут с собой плакаты с надписями «No Kings in the USA» («Никаких королей в США»), «Democracy dies in silence» («Демократия умирает в тишине») и другими лозунгами против политики действующей администрации США.
Ранее KP.RU сообщал, что весной 2025 года в различных регионах США прошли массовые выступления против курса президента Дональда Трампа и деятельности Илона Маска.