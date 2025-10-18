В Вашингтоне прошел митинг против политики Трампа

Митинг начался 18 октября у Национальной аллеи в Вашингтоне, после чего участники демонстрации прошли по главной улице Пенсильвания авеню, ведущей к Белому дому. Количество протестующих насчитывает несколько тысяч людей всех возрастов. При этом обстановка на митинге остается мирной.