Американский хоккеист Дэй назвал невозможную в США вещь в России

Американский защитник российского хоккейного клуба «Трактор» Логан Дэй назвал вещь в России, которая невозможна в США, пишет Metaratings.
«Все еще поражает тот факт, что дети в этой стране (РФ — прим. ред.) могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности», — заявил Логан Рэй.
По его словам, в США такое представить сложно. Спортсмен также выразил надежду провести в России еще несколько лет.
Отметим, Логан Дэй переехал в РФ в 2024 году. В составе «Трактора» он стал серебряным призером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее IT-специалист из США Джозеф Шуцман, который переехал в Россию в 2023 году, рассказал, что не перестает удивляться уровню технологического развития в стране.