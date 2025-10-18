Трамп заявил о ликвидации подлодки с наркотиками, направлявшейся в сторону США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении подводной лодки, которая направлялась в сторону США. Об этом американский лидер сообщил в субботу, 18 октября, уточнив, что на судне были запрещенные вещества.
«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал он в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, на борту подлодки в момент ликвидации находились четыре человека. Двоим членам экипажа удалось выжить, они будут отправлены по месту своего происхождения в Эквадор и Колумбию, где предстанут перед судом.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные по приказу Трампа нанесли удар по судну около побережья Венесуэлы, которое перевозило запрещенные вещества. При этом глава Минобороны США подчеркнул, что корабль находился в международных водах.