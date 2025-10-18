Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о ликвидации подлодки с наркотиками, направлявшейся в сторону США

США уничтожили следовавшую в сторону страны подлодку с наркотиками, два выживших члена экипажа предстанут перед судом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении подводной лодки, которая направлялась в сторону США. Об этом американский лидер сообщил в субботу, 18 октября, уточнив, что на судне были запрещенные вещества.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на борту подлодки в момент ликвидации находились четыре человека. Двоим членам экипажа удалось выжить, они будут отправлены по месту своего происхождения в Эквадор и Колумбию, где предстанут перед судом.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные по приказу Трампа нанесли удар по судну около побережья Венесуэлы, которое перевозило запрещенные вещества. При этом глава Минобороны США подчеркнул, что корабль находился в международных водах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше