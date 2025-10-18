Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция протеста «Нет королям» против администрации Трампа началась в Нью-Йорке

Антиправительственная акция «Нет королям» в субботу, 18 октября, началась в центре Нью-Йорка — на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек. Больше всего горожан собралось на Таймс-сквер и близлежащих улицах.

Антиправительственная акция «Нет королям» в субботу, 18 октября, началась в центре Нью-Йорка — на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек. Больше всего горожан собралось на Таймс-сквер и близлежащих улицах.

Многие протестующие пришли с плакатами с критикой администрации президента страны, миграционной службы и правоохранителей.

Участники митинга также собрались и в Вашингтоне — с утра они начали подходить к Национальной аллее, где был официально запланирован протест. На главной улице, ведущей к Белому дому, Пенсильвания авеню, находятся тысячи участников.

В некоторых местах тяжело передвигаться из-за плотности толпы. Часть участников акции, включая как молодежь, так и пенсионеров, слушает выступающих, другие маршируют. При этом обстановка остается мирной, передает РИА Новости.

17 сентября в центре Лондона прошел массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Участники митинга собрались на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си — они несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет — расизму, нет — Трампу», «Долой ядерные бомбы Трампа» и «Остановим геноцид в Газе».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше