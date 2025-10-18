Акция протеста «Нет королям» против администрации Трампа началась в Нью-Йорке

Антиправительственная акция «Нет королям» в субботу, 18 октября, началась в центре Нью-Йорка — на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек. Больше всего горожан собралось на Таймс-сквер и близлежащих улицах.
Многие протестующие пришли с плакатами с критикой администрации президента страны, миграционной службы и правоохранителей.
Участники митинга также собрались и в Вашингтоне — с утра они начали подходить к Национальной аллее, где был официально запланирован протест. На главной улице, ведущей к Белому дому, Пенсильвания авеню, находятся тысячи участников.
В некоторых местах тяжело передвигаться из-за плотности толпы. Часть участников акции, включая как молодежь, так и пенсионеров, слушает выступающих, другие маршируют. При этом обстановка остается мирной, передает РИА Новости.
17 сентября в центре Лондона прошел массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Участники митинга собрались на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си — они несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет — расизму, нет — Трампу», «Долой ядерные бомбы Трампа» и «Остановим геноцид в Газе».