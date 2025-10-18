Акция протеста «Нет королям» против администрации Трампа началась в Нью-Йорке

17 сентября в центре Лондона прошел массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Участники митинга собрались на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си — они несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет — расизму, нет — Трампу», «Долой ядерные бомбы Трампа» и «Остановим геноцид в Газе».