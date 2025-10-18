Ричмонд
Ростовчане пожаловались на перебои с мобильной связью и интернетом 18 октября

Вечером 18 октября в Ростове возникли неполадки с мобильной связью и интернетом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером субботу, 18 октября, жители Ростова-на-Дону пожаловались на перебои с мобильной связью и интернетом. Сообщения об этом поступают от читателей «КП — Ростов-на-Дону», а также от пользователей в городских пабликах в соцсетях.

Проблемы начались в вечернее время. Жители города сообщают о полном отсутствии связи. У них не работают звонки, не отправляются текстовые сообщения, отсутствует доступ в интернет.

Причины масштабного сбоя пока не установлены. Предположительно, перебои могут быть связаны с ранее объявленной угрозой атаки беспилотников.

