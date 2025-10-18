Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Спартака» выбыл на полгода из-за серьёзной травмы

У защитника «Спартака» Срджана Бабича диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Футболист сборной Сербии получил серьёзную травму колена во время игры с «Ростовом» 18 октября. В начале первого тайма он неудачно приземлился и не смог продолжить матч. Бабича унесли с поля на носилках.

В «Спартаке» сообщили, что Бабича ожидает операция в ближайшее время. Обычно восстановление после такой травмы занимает от полугода.

Бабичу 29 лет. Он играет за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился результативными действиями.

Напомним, что «Спартак» завершил матч с «Ростовом» в 12-м туре РПЛ вничью. Исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Ненад Сакич признал, что травма Бабича в начале встречи спутала карты команде.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.