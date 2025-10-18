Первая «трубопроводная операция» ВС РФ прошла под Новомихайловкой в ДНР

Самая первая «трубопроводная операция» была проведена бойцами российской группировки войск «Восток» в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР. Об этом сообщает телеканал «Россия 1», отметив, что легендарная авдеевская операция прошла только в 2024 году.