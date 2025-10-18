Самая первая «трубопроводная операция» была проведена бойцами российской группировки войск «Восток» в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР. Об этом сообщает телеканал «Россия 1», отметив, что легендарная авдеевская операция прошла только в 2024 году.
«Пионерами были бойцы группировки “Восток”, совершившие подвиг в декабре 2023 года под Новомихайловкой», — сказано в сообщении.
Напомним, военные ВС РФ проникли в Авдеевку, занятую боевиками ВСУ, в начале 2024 года по подземному трубопроводу. Операция позволила быстро освободить город.
Добавим, что в марте этого года российские бойцы зашли в курскую Суджу по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. В уникальной операции приняли участие 800 человек. Она получила название «Поток».