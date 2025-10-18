BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Парижа

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози станет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, передает BFMTV.
«Начиная со вторника, 21 октября, Николя Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», — сказано в публикации.
Напомним, в сентябре суд Парижа приговорил Николя Саркози в пяти годам заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Специалисты начали проводить расследование в 2012 году. Это произошло после того, как в СМИ обнародовали документы, в которых говорилось о передачи властями Ливии 50 миллионов евро на нужды избирательной кампании бывшего президента.