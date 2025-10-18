Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Парижа

Николя Саркози начнет отбывать наказание 21 октября.

Источник: Аргументы и факты

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози станет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, передает BFMTV.

«Начиная со вторника, 21 октября, Николя Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», — сказано в публикации.

Напомним, в сентябре суд Парижа приговорил Николя Саркози в пяти годам заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Специалисты начали проводить расследование в 2012 году. Это произошло после того, как в СМИ обнародовали документы, в которых говорилось о передачи властями Ливии 50 миллионов евро на нужды избирательной кампании бывшего президента.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше