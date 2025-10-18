Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками, шедшей в сторону США

Президент США Дональд Трамп в субботу, 18 октября, заявил о ликвидации большой подводной лодки, на борту которой находились наркотики, на пути в сторону Штатов. Он добавил, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, которые присутствовали на судне.