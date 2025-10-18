Ричмонд
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками, шедшей в сторону США

Президент США Дональд Трамп в субботу, 18 октября, заявил о ликвидации большой подводной лодки, на борту которой находились наркотики, на пути в сторону Штатов. Он добавил, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, которые присутствовали на судне.

— Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

3 сентября глава Белого дома сообщил, что американские войска провели в международных водах Карибского моря военную операцию против международных наркоторговцев, атаковав судно, перевозившее наркотики. По его словам, корабль принадлежал членам венесуэльского наркокартеля «Трен де Арагуа», которых он назвал «наркотеррористами».

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон не исключает сценария, в котором могут применить силу против правительства Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. Представитель администрации США подчеркнула, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро является «террористическим наркокартелем».

